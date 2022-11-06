Yılmaz Özdil: İktidar kulak tıkıyor, medya görmezden geliyor

Öğretmenler arasındaki ekonomik ve sosyal eşitsizliği daha da derinleştirecek olan, Akp tarafından zorla dayatılan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptal edilmesini istiyorlar.

Sokaklara döküldüler, haykırıyorlar. Bu maaşla geçinemiyoruz diyorlar. Kiramızı ödeyemiyoruz diyorlar. Evimizdeki doğalgaz elektrik faturasını boşver, okulumuza gitmek için otobüs metro vapur parasını bile ödeyemiyoruz diyorlar. Kılık kıyafet alamıyoruz diyorlar. Çalışma huzurumuz kalmadı diyorlar.

İktidar kulak tıkıyor. Medya görmezden geliyor.

(Tarikat-cemaat-zırcahil atmosferi diyordum ama, artık buna mahşerin dördüncü atlısı olarak medyayı da ilave etmek lazım.)

Öğretmenine insanca yaşam standardı sağlamayan ülke, dünya çapında sınıfta kalmaya mahkumdur. Öğretmenine sahip çıkmayan millet, aslında kendi çocuklarına, kendi torunlarına karşı suç işliyor demektir.

Yılmaz Özdil’in yazısı