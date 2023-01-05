Yılmaz Özdil: Çeyrek asırdır bir Ekrem çıksın diye bekliyorduk

Ekrem İmamoğlu’yla uğraşıyorlar.

Çünkü… Lafı hiç eğip bükmeyelim. Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da 25 yıldır kaybetmeyen Tayyip Erdoğan’ı şak diye yendi, hem de iki defa yendi. İstanbul’da 25 yıldır kaybetmeyen Akp teşkilatıyla birlikte, bakanlık, başbakanlık, Meclis başkanlığı yapan Binali Yıldırım’ı yendi.

Akla, mantığa, hukuka, demokrasiye aykırı bir bahane uydurarak, aynı sandığı aynı zarf içinde atılan dört oydan üçünü geçerli kabul edip, birine sahte diyen Yüksek Seçim Kurulu’nu yendi. Buz gibi kazandığı seçimi iptal ettirmek için, düpedüz yalan olduğunu bile bile düpedüz yalan söyleyen medyayı yendi. Pontuslu diyen, Pkk’yla anlaşma yaptı diyen, feto plakalı makam aracı kullanıyor diyen, haç şeklinde kolye takıyor diyen, mesciti kapattı diyen, şehriyle metroyla dolaşan sokak köpeği Boji’ye bile kumpas kuran, insanlık tarihinin en ahlaksız kitlesi olan trol ordusunu yendi.

Belediyeye hortum takan tarikatları yendi. Hepsinden önemlisi… “Chp kazanamaz” algısını yendi. “Yenile yenile yenilgiyi kanıksama” duygusunu yendi.

Çeyrek asırdır bir Ekrem çıksın diye bekliyorduk. Çıktığı için uğraşıyorlar.

Yılmaz Özdil’in yazısı