Yılmaz Özdil: Bu kadar izahat yeterli olmuyor demek ki, ondan kararsız

Kuru ekmek yiyorsan aç değilsin diyorlar, paran yoksa başını kaldır da şu yolların güzelliğine bak gözün gönlün açılır diyorlar, ekonomik sıkıntı çekiyorsan iki kilo et yerine yarım kilo et al diyorlar, peygamber efendimiz de midesinin üçte birini boş bırakırdı diyorlar, doğalgaz pahalıysa kombiyi kıs diyorlar, ısınamıyorsan evde atletle dolaşma diyorlar, bu zamları biz yapmıyoruz Chp yapıyor diyorlar… Bu kadar izahat yeterli olmuyor demek ki, ondan kararsız.

Yılmaz Özdil’in yazısı