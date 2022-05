Yılmaz Özdil: Ben ikna oldum yani!

Hulusi Akar, 28 Şubat’ta, the legion of merit madalyalı İsmail Hakkı Karadayı’nın özel kalem müdürüydü. Amerikalılar kafamıza çuval geçirdiğinde, the legion of merit madalyalı Hilmi Özkök genelkurmay başkanıydı, the legion of merit madalyalı Yaşar Büyükanıt genelkurmay ikinci başkanıydı, Hulusi Akar’ın the legion of merit madalyasını kafamıza çuval geçiren Amerikalı general taktı.

Ve hal böyleyken, bakıyoruz…

ABD yönetimi Finlandiya ve İsveç’in Nato’ya katılmasını istedi. Türkiye’nin veto hakkı var. Asrın liderimiz rest çekti. “İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin misafirhanesi gibi, bu yüzden Finlandiya ve İsveç’in Nato’ya katılmalarına olumlu bakmıyoruz, olumlu bakmamız mümkün değil” dedi.

Sizi bilmem… Dik durup eğilmeyeceğimiz konusunda ben ikna oldum yani!

Yılmaz Özdil’in yazısı