Yılmaz Özdil: Aman gözünüzü seveyim dikkat

Gayet net görüldüğü üzere, Hollywood’un 1959 yılındaki bilim kurgu filminde yeralan ülkeler ve hatta Hollywood’un hayal edemediği ülkeler bile uzaya çıktı… Geriye sadece “hayal kırıklığı ülkesi” kaldı!

Parayı bastıran herkes artık uzaya gidebiliyor… Asrın liderimiz hâlâ “uzay yarışında en ön saflarda olacağız, birilerinin Neil Armstrong’u varsa bizim de Ayşe’miz var, Ahmet’imiz var” filan diyor.

Aman gözünüzü seveyim dikkat edelim de, TC vatandaşı olup Ahmet adını alan bir kaçak mülteciyi göndermeyelim!

Yılmaz Özdil’in yazısı