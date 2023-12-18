Yılmaz Erdoğan’ın yazıp oynadığı dizinin tanıtımı topa tutuldu

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp oynadığı Kanal D’nin yeni dizisi ‘İnci Taneleri’nin tanıtımı, “Senin aşkın değil sadece, failin olmak da varmış” sözleri nedeniyle Twitter’da topa tutuldu.

Erdoğan’ın, eşini öldürmekle suçlanan ‘Azem Yücedağ’ı canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimler yer alıyor.

BKM Yapım imzalı, Şenol Sönmez’in yönettiği dizinin dün akşam yayınlanan ilk tanıtım videosunda Yücedağ’ın gözaltına alınma sahnesine Erdoğan’ın dizi için yazdığı şiirden “Senin aşkın değil sadece, failin olmak da varmış” ifadesinin eşlik etmesi başta kadın dernekleri olmak üzere siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda ismin tepkisini çekti.

TKDF’nin kamuoyuyla da paylaştığı verilerine gore 2023 yılının sadece ilk 11 ayında 399 kadın erkekler tarafından katledildi. Bu bir kadın kırımıdır, bunun romantizmi olmaz. Kadin cinayetleri konusunu politik bir yerden ele alıp sanat yapmak ile, konuyu muhattaplarının tepkisini… https://t.co/wFw2CmS4aO — Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (@tkdfederasyon) December 18, 2023

İnsan sevdiğini öldürmez, insan sevdiğini öldürmeyi bırak, incitmeye kıyamaz. Ama kendi malı gibi gördüğü zaman, canını almaya hakkı olduğunu zanneder. Bu sevgi değil, iktidar kaygısı…



Yılmaz ERDOĞAN'ın büründüğü erkek rolü ise bir anlık öfke ile aşık olduğu kadını öldürmekle… https://t.co/leaw1g1OCY — Müjde Tozbey (@MujdeTozbeyy) December 18, 2023

Bu cümlenin yazılmış, çekilmiş, tanıtım cümlesi seçilmiş olması… kanınız donuyor. Çok sorunlu. Çok korkutucu. https://t.co/n5KANb2GaW — Ceylan Özgün Özçelik (@filmegider) December 18, 2023

Yani Yılmaz Erdoğan yazdığı bu satırlara meftun olmuştur, okuttuğu herkes de hocam harikasınız demiştir buralar tamam da, koca yapımda kanalda 2023’te böyle bir cümleyle tanıtım girersek bizi taşlarlar diyen bir yetkili de mi yok? Anladık adam katil değil, öyle işlediniz böyle… https://t.co/L4cgq3PJaD — hande kuday (@handekuday) December 18, 2023

Bunu biri açıklayacak mı?

Tüylerimizi diken edip bir kadın katilini mi estetize ediyorlar dedirttiniz.

Kadın cinayetlerinin romantizmi olmaz, normalleştirmesi olur. Nice kadını uykusuz kıldınız. Nice potansiyel katile son söz, mahkemede katile tirad verdiniz. @Bkmonline https://t.co/a9kyaOX60d — Fidan Ataselim (@fidanataselim) December 18, 2023

Kadın katilleri mezar başında, ekranda bu şiiri okusun diye mi yazdınız? Erkekler her yıl yüzlerce kadını katlediyor ve kaç tanesi de salıveriliyor, ceza dahi almıyor! Fail erkeklere, erkekliğe güzelleme yapmak, bunu yayınlamak suçtur! #İnciTaneleri#KanalD@yilmazerdogan https://t.co/O8TkH4QJaS — MorDayanışma (@DayanismaMor) December 18, 2023

Bunun üzerine ülkedeki tüm kadınlara ne yaparlarsa yapsınlar yasadaki her cezadan en az %50 ağır tahrik indirimi peşinen tanımlanması lazım.

Bu kadar ağır tahrik altında insan kalmaya çalışıyoruz, adil kalmaya, yaşamaya, konuşmaya, dert anlatmaya çalışıyoruz hala. https://t.co/mcMjlak6Gi — Ayşen Şahin (@temcikterelelli) December 18, 2023

Şu alttaki akılalmaz repliği “Ve beslenme çantasında otlu peynir kokusuydu babam…” diye devam edecekmiş gibi gelen bu puslu tonlamayla oynarken/çekerken aklınızı kiraya mı verdiniz?Erkekler tarafından katledilen kadınlardan utanmadınız mı? Bir kişi çıkıp “Emin miyiz?” demedi mi? https://t.co/idBOKhpebg — Bahar Çuhadar (@baharca) December 17, 2023

Dizi ne anlatıyor henüz görmesek de hiç farketmez.



Senaryosu ne olursa olsun, her gün kadınların öldürüldüğü, katillerin ağız birliğiyle ‘aşktan, kıskançlıktan’ bahsettiği, mahkemelerden ‘aşırı sevgi’ adı altında indirim kararları çıktığı bir ülkede böyle bir tanıtım kabul… https://t.co/kUHtrEmRKj — Gamze TAŞCIER (@gamzetascier) December 18, 2023

Kadın katilinin şair olanı mı makbuldür? Amaç katille empati kurdurmaksa kendinizi yormuşsunuz. Sadece romantik katil bölümünden etkilenirler. Katil güzellemesinden sonra adliye koridorlarında şiir okuyan katiller görürüz hepsi bu. https://t.co/evSCr2ixTE — Hilâl Nesin (@hilalnesin) December 18, 2023

Kadın cinayetini bir kez bile kurbanın gözünden görmeye tenezzül etmeyen erkekliğinizle oynayın oturun. Kadınların katledilse de mağdur olamadığı bu ülkede hem fail hem mağdursunuz. Sahne hep sizin zaten. Ama kadınlar artık buna seyirci değil. Bunu bilin! @KanalD @Bkmonline https://t.co/xW3HsaqfJR — eylemümit (@Eylemselalan) December 18, 2023