Yılmaz Erdoğan’ın yazıp oynadığı dizinin tanıtımı topa tutuldu

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp oynadığı Kanal D’nin yeni dizisi ‘İnci Taneleri’nin tanıtımı, “Senin aşkın değil sadece, failin olmak da varmış” sözleri nedeniyle Twitter’da topa tutuldu.
Erdoğan’ın, eşini öldürmekle suçlanan ‘Azem Yücedağ’ı canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimler yer alıyor.
BKM Yapım imzalı, Şenol Sönmez’in yönettiği dizinin dün akşam yayınlanan ilk tanıtım videosunda Yücedağ’ın gözaltına alınma sahnesine Erdoğan’ın dizi için yazdığı şiirden “Senin aşkın değil sadece, failin olmak da varmış” ifadesinin eşlik etmesi başta kadın dernekleri olmak üzere siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda ismin tepkisini çekti.