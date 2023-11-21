Yılmaz Erdoğan ‘İnci Taneleri’ ile ekranlara dönüyor

Yılmaz Erdoğan, senaryosunu kendi kaleme aldığı ‘İnci Taneleri’ dizisiyle ekranlara geri dönüyor.

İki yıllık hazırlığın sonucunda ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Yılmaz Erdoğan’ın yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ karakteriyle ekranlara geri döndüğü yapım Kanal D’de yayınlanacak.

Başrolde Erdoğan’a Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimler eşlik edecek.

Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ, kaybettiklerini bulabilecek mi? Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?

İnsana dokunan hikâyesiyle izleyiciyle buluşacak İnci Taneleri’nin yakında Kanal D’de yayınlanacak.