Yılmaz Erdoğan depremlere şiir yazdı, Twitter ayağa kalktı: Uyanmış bana bir şey olmasıncı

Sanatçı Yılmaz Erdoğan, depremlerin ardından kaleme aldığı şiirlerinde ‘romantizmin dozunu kaçırınca’ Twitter kullanıcıları tarafından topa tutuldu.
Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan, 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği çifte depremlere özel kaleme aldığı şiirleri Twitter hesabından yayınladı.
Yıkılan kentlerin yer aldığı görüntüler üzerine şiirlerini seslendiren Erdoğan, Twitter kullanıcıları tarafından ‘fazla romantik’ bulundu.
Erdoğan’ın suskunluğunu depremin 50’nci gününde, sisteme değil doğaya gönderme yaptığı şiirleriyle bozması eleştirilere neden oldu.
Bu konuda yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle;