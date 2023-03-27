Yılmaz Erdoğan depremlere şiir yazdı, Twitter ayağa kalktı: Uyanmış bana bir şey olmasıncı

Olan sana mı olur??

Nerdeydin mesela bugüne kadar? Biz ölüme terk edilirken neden hiç çıkmadı sesin?

Acımız da bize isyanımız da. Nasıl da samimiyetsiz, gerçekten uzak cümleler..

Böyle şovlara karnımız tok, hakkımızı arayın hesap sorun yüreğiniz yetiyorsa. Bize onlar lazım. https://t.co/tr2a6hD7qW