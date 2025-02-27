Yıllar sonra ilk kez ABD'de bir çocuk kızamıktan öldü: Sağlık bakanı 'olağan' buldu

ABD’de 2000’den bu yana görülmeyen salgında bir çocuğun kızamıktan ölmesini Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ‘olağan’ buldu.

Robert Kennedy. Fotoğraf: AA

ABD medyasındaki haberlere göre 2000’den beri ülkede kızamık salgını görülmüyordu. Son dönemdeyse 124 kızamık vakasının olduğu belirtiliyor.

DW’nin aktardığına göre Teksas Sağlık Dairesi, aşılanmamış bir çocuğun kızamık nedeniyle gece saatlerinde öldüğünü duyurdu. Euronews’ün aktardığına göre böylelikle ABD’de 2015’ten bu yana ilk kez kızamıktan ölüm kaydedildi.

Covenant Çocuk Hastanesi’nin yöneticisi Amy Thompson, son dönemde çok sayıda çocuğun hastaneye geldiğini ve ‘bu kadar erken yaşta ölüm vakasıyla karşılaşmayı açıkçası beklemedikleri’ni söyledi.

AA’nın aktardığına göre Kennedy Texas’ta kızamıktan ölen çocukla ilgili “Bu olağan dışı bir durum değil, her yıl kızamık salgınları yaşıyoruz” dedi.

Kennedy, salgını yakından takip ettiklerini belirterek Teksaslı yetkililerin aksine hayatını kaybedenlerin sayısının bir değil iki olduğunu öne sürdü.

Aşı karşıtı bakan Kennedy

Eski Demokrat Kennedy, geçen yılki başkanlık yarışına bağımsız olarak girmiş ve bir süre sonra Trump lehine adaylıktan çekilmişti.

Kennedy, avukat olarak büyük pestisit ve ilaç şirketlerine karşı açtığı davalar, Covid-19 aşılarına karşı şüpheci yaklaşımı ve gıda sağlığıyla ilgili düzenlemeler konusundaki çabalarıyla tanınıyor.