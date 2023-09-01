‘Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı’ için adaylar açıklandı: Hayalet yüz mü, balık mı?

Yılın en iyi vahşi yaşam fotoğraflarının yer aldığı, en iyi yaban hayatı fotoğrafçısının seçildiği yarışmanın adayları açıklandı.

1964 yılında BBC Yaban Hayatı Dergisi tarafından başlatılan ve bugün Londra Doğa Tarihi Müzesi’nin sürdürdüğü yarışma, doğa fotoğrafçılığındaki en prestijli yarışma olarak tanımlanıyor.

BBC, farklı dallarda ve yaş gruplarında yılın en iyi yaban hayatı fotoğraflarının belirleneceği yarışmaya aday olan isimlerden bazıları şöyle sıralıyor:

Su altı fotoğrafçılığı dalında yarışacak kare – Pietro Formis



İtalyan Pietro Formis çektiği bu fotoğrafı ‘çok beğendiği’ için yarışmaya gönderdiğini ancak ödül almayı beklemediğini söylüyor.

‘Alev kuşları’ – Elza Friedlander

Elza Friedlander fotoğrafı söyle anlatıyor:

“Kenya’nın Masai Mara bölgesinde kontrollü bir ateş yakılmış. Olay yerine gelen leylekler alevlerle mesafelerini koruyor ve açığa çıkan böcekleri mideye indiriyor.”

‘Ormanda rodeo’ – Atsuyuki Ohshima

Atsuyuki Ohshima tarafından çekilen karede, makak türü maymun bir geyiğin sırtında dinlenirken görülüyor. Yakushima Adası’nda bu durum çok nadir olsa da görülebiliyor. Ohshima o kareyi yakalamayı başarmış.

‘Mason arı iş başında’ – Solvin Zankl

Alman fotoğrafçı Solvin Zankl tarafından çekilen karede yuvanın çatısını inşa eden bir Mason (duvarcı) arı görünüyor.

Ödüller 10 Ekim’de açıklanacak. Her yıl olduğu gibi binlerce fotoğraf arasından seçilen 100 fotoğraf sonrasında Londra’daki Doğa Tarihi Müzesi’nde görücüye çıkacak.