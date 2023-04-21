Yılın Dünya Basın Fotoğrafı ödülü sahibini buldu

Evgeniy Maloletka’nın Ukrayna’daki Mariupol Doğum Hastanesi’ne düzenlenen hava saldırısının ardından çektiği fotoğraf ‘Yılın Dünya Basın Fotoğrafı’ seçildi.

Evgenıy Maloletka/Worl Press Photo Foundatıon

Her yıl Hollandalı vakıf World Press Photo tarafından en iyi fotomuhabirlik veya belgesel fotoğrafçılık örneklerine verilen Yılın Dünya Basın Fotoğrafı ödülüne bu yıl, 127 ülkeden 3 bin 752 fotoğrafçı, 60 binden fazla fotoğrafla başvurdu.

BBC‘nin haberine göre Ukraynalı fotoğrafçı Maloletka, Rusya’nın Mariupol’deki hastaneye hava saldırısının ardından çektiği kareyle ödüle layık görüldü.

O dönem Mariupol’de olanları belgeleyen çok az sayıda fotoğrafçıdan biri olan Maloletka’nın çektiği karede, 32 yaşındaki Iryna Kalinina’nın saldırıdan hemen sonra sedyeyle hastaneye götürülüşü yer alıyor.

Barış anlamına gelen ‘Miron’ adı verilen bebek ölü doğmuştu. Annesi Iryna da yarım saat sonra hayatını kaybetmişti.

Mads Nıssen/Worl Press Photo Foundatıon

Yılın Hikayesi: Barışın Bedeli

‘Yılın Hikayesi’ ödülü ise Afganistan’da ‘Barışın Bedeli’ adlı fotoğraf serisiyle Mad Nissen’e verildi.

Seride uluslararası yardımların kesilmesinin ardından Afganistan’da, Taliban yönetimi altındaki hayat anlatılıyor. Fotoğraftaki 15 yaşındaki Halil Ahmet, ailesinin gıdaya erişecek parası kalmadığı için 3 bin 500 dolar karşılığında böbreğini satmış. Ülkede artan işsizlik ve kıtlık riski, yasadışı organ ticaretinde patlamaya yol açtı.

Mohamed Mahdy/World Press Photo Foundatıon

Uzun Süreli Proje ödülünü ise ‘Hırpalanmış Sular’ projesiyle ile Anush Babajanyan kazandı.

VII Photo ve National Geopgraphic Society için çekilen proje, Sovyetler Birliği’nin sona ermesinden sonra iklim değişikliğiyle birlikte daha da kötüleşen Orta Asya’da su yönetimi konusunda verilen kararların etkilerini inceliyor.