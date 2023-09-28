Yıldız Parkı’nı yapılaşmaya açacak karar iptal edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İstanbul Beşiktaş’taki Yıldız Parkı’nı yapılaşmaya açacak SİT derecesi değişikliği iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) açtığı davada idare mahkemesi dava konusu işlemi mevzuata uygun bulmadı.

Fotoğraf: İBB

Yıldız Parkı, bakanlığın 2 Eylül 2021 tarihli oluruyla ‘nitelikli doğal koruma alanı’, çevresi de ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’ olarak tescillenmişti.

İBB’nin yaptığı açıklamaya göre davaya bakan İstanbul 9’uncu İdare Mahkemesi iptal kararında Yıldız Parkı’nın ekolojik, fizyografik ve biyolojik yapısı itibariyle bütün olarak korunması ve ‘nitelikli doğal koruma alanı olarak korunması gerektiği‘ni belirtti.

‘Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları’nda turizm faaliyetlerine ve konut inşasına izin veriliyor. ‘Nitelikli doğal koruma alanları’nda ise iskele, balıkçı barınağı, bekçi kulübesi, mesire alanları, park ve rekreaktif alanlar, atık su arıtma tesisi, atık su deşarjı, kanalizasyon şebekesi, içme suyu temini, jeotermal su çıkartılması ve iletim hattı, enerji nakil hattı, trafo, şalt sahası, iletişim hattı, ulaşım hattı, açık otopark, teleferik ve telesiyej, sabit olmayan duş, gölgelik, soyunma kabini, büfe ve tuvalet yapılabiliyor.

506 doğal SİT alanından biri

Yıldız Parkı, İstanbul’da koruma derecesi değiştirilen toplam büyüklüğü 58 bin hektarı geçen 506 doğal SİT alanınından yalnızca biri. Bu düzenleme mevzuata göre dört mevsim gözlemlenerek hazırlanması gerekirken topu topu 370 günde hazırlanan ‘Ekolojik Temelli Bilimsel Rapor’a (ETBAR) dayandırılarak yapılmıştı.

Şirket tanıdık

Rapor, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yazlığının da bulunduğu İzmir’in Urla ilçesinde doğal SİT alanı Hacılar Koyu’nu yapılaşmaya açan raporu hazırlayan AKS adlı firmaydı.

Bakanlık, İstanbul’daki 506 doğal SİT alanı için ETBAR hazırlama işini 2014 yılında AKS Planlama ve Mühendislik şirketine 139 bin TL’ye ihale etti. Söz konusu alanların toplam büyüklüğü 58 bin 621 hektar (yaklaşık 82 bin futbol sahası). Raporun biyo-ekolojik, jeolojik, jeomorfolojik, hidrojeolojik, peyzaj değerlendirmeleri içermesi gerekiyor. Sayısal verilere göre firma metrekare başına 0,0002 TL kazanıyor. Bu da işin bilabedel yapıldığı anlamına geliyor.

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Sayıştay: Mevzuata aykırı

Sayıştay’ın bakanlıkla ilgili hazırladığı denetim raporunda da bakanlık bünyesinde yaptırılması gereken SİT alanlarıyla ilgili bilimsel temelli araştırma raporlarının özel firmalara yaptırılmasının mevzuata aykırı olduğu kaydediliyor.