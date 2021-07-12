Yıldırım düşmesi sonucunda 24 saatte 38 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’da son 24 saatte 38 kişi yıldırım isabet etmesi sonucunda hayatını kaybetti. Polis, ölenlerin 20’sinin Racastan, 18’inin ise Uttar Pradeş eyaletinde yaşadığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Açıklamaya göre Racastan eyaletinde hayatını kaybedenlerin 11’i, bir gözetleme kulesinde selfie çekenlerdi. Polis teşkilatı adına açıklama yapan Anad Srivastava, dün akşam, manzarası güzel olduğu için fotoğraf çekmek isteyenlerin gözde mekanlarından olan kulede 27 kişinin bulunduğunu söyledi. Eyalette dokuz kişi daha hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Uttar Pradeş’te hayatını kaybeden 18 kişinin çoğunu tarlalarda çalışan işçiler oluşturuyor.

İki eyaletin yönetimi de ölenlerin ailelerine tazminat ödeneceğini açıkladı.

Ülkede, muson yağmurlarının yağdığı haziran-eylül ayları arasındaki dönemde sıklıklı yıldırım düşüyor. Her yıl ortalama 2019 verilerine göre 2 bin kişinin yıldırım isabet etmesi sonucunda hayatını kaybettiği Hindistan’da 2019 yılında 2 bin 900’ü aşkın kişi yaşamını yitirdi.