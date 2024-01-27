Yıldıray Oğur: Yine tatava yapmayıp basıp geçsinler mi?

Siyaset sadece bir ahlaklı, ilkeli olma mücadelesi değil, bir güç temerküzü becerisi de.

Gücünü artırmak, gücünü göstermenin tek yolu da CHP’lileri başkan yapmak değil.

Muhalefetle işbirliği yapıp, iktidara kazandıracak bir güç olduğunu göstermek de siyaseten iyi bir seçenek olabilir, en maksimum oy oranına çıkıp gücünü göstermek de…

Pazarlık yapmaya, müzakere etmeye, doğru yerde durmaya siyaset diyoruz.

Siyaset tatava yapmaktır, demokrasi de gözü kapalı basıp geçmek değildir.

O yüzden herkesin, özellikle DEM Parti’nin, Demirtaş’ın tatava yapmak ve basıp geçmemek hakkı var.

Pazarlık yapmak isteyenler önce bu hakka saygı duymalılar.

Yıldıray Oğur’un yazısı