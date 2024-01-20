Yaramazlara biraz batar!

Yıldıray Oğur: Yanlış şeylere ve yanlış yerlerden muhalefet ediyorsunuz

Hala bir noktada şeriatın gelmesinden, hilafetin ilan edilmesinden endişelenen, korkanlar ya da endişelenip, korkmaya devam etmek isteyenler varsa arada bunları hatırlayıp rahatlayabilirler.

Ama kötü haber o rahatlık, rahatsızlıklarınıza çare olmayacak.


Esas endişelenilmesi gereken meseleler bunlar değildi çünkü.

Daha bir ay önce iktidarın hilafet getirmesinden endişe edenler, 20 gün sonra aynı iktidarın uzaya gönderdiği ilk Türk astronotun ilk sözünün Atatürk’ten “İstikbal Göklerdedir” olmasıyla mutlu oluyor.

Galiba yanlış şeylere ve yanlış yerlerden muhalefet ediyorsunuz ve bunun kimseye bir faydası yok.

Yıldıray Oğur’un yazısı

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