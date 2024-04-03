Yıldıray Oğur: Türkiye'de seçim katılım oranları

Dün ortaya çıkan sonuç sonrası verileri detaylı ve bölgesel analiz ettiğimizde iktidara yakın seçmenin katılım oranının muhalefete yakın seçmene kıyasla çok daha düşük olduğunu görüyoruz.

Örneğin; Ak Parti’nin kalelerinden olan Adıyaman’da 2019’da katılım oranı %80,6 iken, Son seçimde bu oranın %69,7’ye geriledi.

Buna karşın İstanbul-Beşiktaş’ta katılım oranı %81,4’den %80’e gerilemiş.

Daha sistematik bir analiz ile, 2019’da her iki partinin %60’ın üzerinde oy aldığı seçim bölgelerini karşılaştırdık.

Ak Parti’nin %60 üzerinde oy aldığı seçim bölgelerindeki seçime katılım %8’e yakın oranda düşerken, CHP ağırlıklı bölgelerde katılım %3,6 düşmüş.

Daha ileri bir analizle ilgili seçim bölgelerini rakip partinin değişim oranından ayıkladığımızda fark daha da artıyor.

Örneğin CHP’daki kaybı bulmak için analize dahil ettiğimiz Çanakkale’de geçmiş dönem Ak Parti oy oranı ortalaması %30 civarındayken, Konya’da CHP %10 civarında bile değil.

Bu ağırlıklar ile kayıp oranlarına baktığımızda Ak Parti ağırlıklı bölgelerde katılım %7,83 oranında düşerken, CHP ağırlık bölgelerde katılım oranındaki düşüş %1,92’de kalıyor.

Yıldıray Oğur’un yazısı