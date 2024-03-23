Yıldıray Oğur: Kürt Memet şimdi de sandığa mı?

Türkiye’de demokrasinin ve hukukun şartları 2013’den çok daha kötü olabilir.

Kürt meselesinde statükonun sarsılması, İstanbul seçimlerini CHP’nin kazanmasından daha fazla Türkiye’deki demokrasiye hizmet eder.

Bırakın da Kürt siyasetçiler ellerindeki siyasi ve demografik gücü pazarlık yapmak, sorunları çözmeye çalışmak, iktidarla diyalog kurmak için kullansın.

Muhalifler bencilliği, Kürtleri iktidarla mücadele saflarının en önüne çağırmayı bırakmalı, bu tarihi meselenin, çetin sorunların halli için diyalog ihtimalini şeytanlaştırmaktan vazgeçmeli.

Bu kez Kürt memet nöbete çağrılmamalı.

Yıldıray Oğur’un yazısı