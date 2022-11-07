Yıldıray Oğur: Kılıçdaroğlu’nda bulamadıkları rövanşist profili Yavaş ve İmamoğlu’nda buluyorlar

İki belediye başkanı aylardır anketlerde Erdoğan karşısında en yüksek oyları alan muhalif adaylar. Kılıçdaroğlu hala onlardan sonra geliyor anketlerde. Muhalifler de bu anketlere bakarak şöyle düşünüyor:

Bu iki belediye başkanı zaten seçimleri kesin alıyor, o halde Altılı Masa’ya, iktidarı küçük muhafazakar partilerle paylaşmaya, muhafazakarlardan ve Kürtlerden oy almak için helalleşmelere ne gerek var?

…

Yani aslında günün sonunda uzlaşma, iktidarı paylaşma, Meclis’i, hukuk devletini, demokrasiyi güçlendirmek değil, iktidarı elde etmiş kendilerinden bir Erdoğan istiyorlar. Bu “yüksek” beklentileri de Kılıçdaroğlu’nun karşılayamayacağı açık. O yüzden onun uzlaşmacı, iktidarı paylaşımcı hali onlara “beceriksizlik”, “karizma yokluğu” gibi görünüyor. 40 yıllık CHP’li, Dersimli Kılıçdaroğlu’nda bulamadıkları bu rövanşist profili ise Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nda buluyorlar.

Yıldıray Oğur’un yazısı