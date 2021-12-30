Yılbaşında İstanbul’a trafik düzenlemesi

İstanbul valiliği, yılbaşı nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.
Valiliğin aldığı trafik tedbirlerine göre Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu, Kadıköy ilçelerine 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08:00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08:00’e kadar; kamyon, TIR, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişi yasaklanacak.
Yol kapatılacak ilçeler ise şöyle sıralandı:
- Şişli (30 Aralık 2021 Perşembe günü 19.00-21.00 saatleri arası ve 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 01.00’e kadar)
- Kadıköy (31 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 06.00’ya kadar)
- Beyoğlu (31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00’e kadar)
Kapatılacak yollar ve alternatifleri ise şöyle sıralandı:
Şişli
Kapanacak Yollar
- Mim Kemal Öke Caddesi
- Abdi İpekçi Caddesi
- Bostan Sokak
- Atiye Sokak
- Altın Sokak
- Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak
- Bronz Sokak
Alternatif Yollar
- Teşvikiye Caddesi
- Bayıldım Caddesi
- Valikonağı Caddesi
- Rumeli Caddesi
- Halaskargazi Caddesi
- Cumhuriyet Caddesi
Kadıköy
Kapanacak Yollar
Kadıköy ilçesi Osmanağa Mahallesi;
- Söğütlüçeşme Caddesi – Bestekar Dilhayat Sokağı Kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi – Kırtasiyeci Sokak Kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi – Serasker Caddesi Kesişimi
Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi;
- General Asım Gündüz Caddesi – Nailbey Sokak Kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi – Nazmi Bey Sokak Kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi – Sakız Gülü Sokak Kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi – Dr. İhsan Ünlüer Sokak Kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi – Şair Latifi Sokak Kesişimi
- Dr. Esat Işık Caddesi – Badem Altı Sokak Kesişimi
- Badem Altı Sokak – Ruşenağa Sokak Kesişimi
- Badem Altı Sokak – Dalga Sokak Kesişimi
- Badem Altı Sokak – Moda Caddesi Kesişimi
- Badem Altı Sokak – Fırıldak Sokak Kesişimi
- Badem Altı Sokak – Gürbüztürk Sokak Kesişimi
- Badem Altı Sokak – Cemal Süreya Sokak Kesişimi
- Mühürdar Caddesi – Damga Sokak Kesişimi
- Mühürdar Caddesi – Albay Faik Sözener Caddesi Kesişimi
- Albay Faik Sözener Caddesi – Misbah Muayyes Sokak Kesişimi
- Albay Faik Sözener Caddesi – Muvakkithane Caddesi Kesişimi
–Kadıköy İlçesi Caddebostan Mahallesi;
- Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergâha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri.
Alternatif Yollar
- General Asım Gündüz Caddesi
- Dr. Esat Işık Caddesi
- Rıhtım Caddesi
- Söğütlüçeşme Caddesi
- Çetin Emeç Bulvarı
- Abdulkadir Noyan Sokak
Beyoğlu
Kapanacak Yollar
- İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yollara giriş kapatılacak.
- Sıraselviler Caddesi’nden İstiklal Caddesi’ne bağlanan yollar kapatılacak.
- Asmalı Mescit Caddesi kapatılacak.
- Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacak.
- Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti kapatılacak.
- Ömer Hayyam Caddesi Ömer Hayyam köprü altından hamalbaşı caddesi kesişiminden itibaren kapatılacak, gelen akım Unkapanı istikametine yönlendirilecek.
Alternatif Yollar
Galata Köprüsü’nden gelen sürücüler; Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi’ni kullanarak Beşiktaş istikametine,
Unkapanı Köprüsü’nden gelen sürücüler; Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi’ne yönlendirilecek.