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Yaramazlara biraz batar!

Yılbaşında İstanbul’a trafik düzenlemesi

İstanbul valiliği, yılbaşı nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Fotoğraf: Arşiv

Valiliğin aldığı trafik tedbirlerine göre Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu, Kadıköy ilçelerine 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08:00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08:00’e kadar; kamyon, TIR, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişi yasaklanacak.


Yol kapatılacak ilçeler ise şöyle sıralandı:

  • Şişli (30 Aralık 2021 Perşembe günü 19.00-21.00 saatleri arası ve 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 01.00’e kadar)
  • Kadıköy (31 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 06.00’ya kadar)
  • Beyoğlu (31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00’e kadar)

Kapatılacak yollar ve alternatifleri ise şöyle sıralandı:

Şişli

Kapanacak Yollar

  • Mim Kemal Öke Caddesi
  • Abdi İpekçi Caddesi
  • Bostan Sokak
  • Atiye Sokak
  • Altın Sokak
  • Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak
  • Bronz Sokak

Alternatif Yollar

  • Teşvikiye Caddesi
  • Bayıldım Caddesi
  • Valikonağı Caddesi
  • Rumeli Caddesi
  • Halaskargazi Caddesi
  • Cumhuriyet Caddesi

Kadıköy

Kapanacak Yollar

Kadıköy ilçesi Osmanağa Mahallesi;

  • Söğütlüçeşme Caddesi – Bestekar Dilhayat Sokağı Kesişimi
  • General Asım Gündüz Caddesi – Kırtasiyeci Sokak Kesişimi
  • General Asım Gündüz Caddesi – Serasker Caddesi Kesişimi

Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi;

  • General Asım Gündüz Caddesi – Nailbey Sokak Kesişimi
  • General Asım Gündüz Caddesi – Nazmi Bey Sokak Kesişimi
  • General Asım Gündüz Caddesi – Sakız Gülü Sokak Kesişimi
  • General Asım Gündüz Caddesi – Dr. İhsan Ünlüer Sokak Kesişimi
  • General Asım Gündüz Caddesi – Şair Latifi Sokak Kesişimi
  • Dr. Esat Işık Caddesi – Badem Altı Sokak Kesişimi
  • Badem Altı Sokak – Ruşenağa Sokak Kesişimi
  • Badem Altı Sokak – Dalga Sokak Kesişimi
  • Badem Altı Sokak – Moda Caddesi Kesişimi
  • Badem Altı Sokak – Fırıldak Sokak Kesişimi
  • Badem Altı Sokak – Gürbüztürk Sokak Kesişimi
  • Badem Altı Sokak – Cemal Süreya Sokak Kesişimi
  • Mühürdar Caddesi – Damga Sokak Kesişimi
  • Mühürdar Caddesi – Albay Faik Sözener Caddesi Kesişimi
  • Albay Faik Sözener Caddesi  – Misbah Muayyes Sokak Kesişimi
  • Albay Faik Sözener Caddesi  – Muvakkithane Caddesi Kesişimi

Kadıköy İlçesi Caddebostan Mahallesi;

  • Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergâha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri.

Alternatif Yollar

  • General Asım Gündüz Caddesi
  • Dr. Esat Işık Caddesi
  • Rıhtım Caddesi
  • Söğütlüçeşme Caddesi
  • Çetin Emeç Bulvarı
  • Abdulkadir Noyan Sokak

Beyoğlu

Kapanacak Yollar

  • İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yollara giriş kapatılacak.                                            
  • Sıraselviler Caddesi’nden İstiklal Caddesi’ne bağlanan yollar kapatılacak.
  • Asmalı Mescit Caddesi kapatılacak.
  • Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacak.
  • Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti kapatılacak.
  • Ömer Hayyam Caddesi Ömer Hayyam köprü altından hamalbaşı caddesi kesişiminden itibaren kapatılacak, gelen akım Unkapanı istikametine yönlendirilecek.

Alternatif Yollar

Galata Köprüsü’nden gelen sürücüler; Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi’ni kullanarak Beşiktaş istikametine,

Unkapanı Köprüsü’nden gelen sürücüler; Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi’ne yönlendirilecek.

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