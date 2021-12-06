Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yılbaşı öncesi üç büyükşehirde sahte içki operasyonu

İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılan sahte içki operasyonlarında tonlarca etil alkol ve binlerce sahte içki ele geçirildi.

Fotoğraf: AA

İçki fiyatlarından alınan fahiş vergiler, kaçak ve sahte içki yapımını arttırıyor. Bu da sahte içki nedeniyle ölümlerin yaşanmasına yol açabiliyor.


Yılbaşı öncesi polis ekipleri konuyla ilgili denetimleri sıkılaştırdı.

İstanbul Silivri’de cuma günü düzenlenen baskında piyasa değeri 4 milyon lira olan sahte 7 bin 716 adet dolu alkollü içki şişesi ele geçirildi.

Hafta sonu İzmir’in Bornova ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyondaysa 2 bin 70 litre etil alkol, 8 bin 730 sahte etiket, 1300 içki aroması ele geçirildi.

Başkent Ankara’ysa bir depoda yapılan aramada, sahte veya kaçak içki imalinde kullanılacağı belirlenen, 9 ton etil ve metil alkole el kondu. Depoda bulunan bir kişi de gözaltına alındı.

Diğer yandan Ankara’nın Çubuk ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen bir kişinin ölümüyle ilgili yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar sahte içki ele geçirildi.

SON HABERLER

Hesabı deliler sorarsa…

Elinize değil gözünüze yapışıyor Deli İbram Divanı. Bir sayfa, bir sayfa daha derken bitiveriyor. Sosyal medya paylaşımları, 20 yılda sekiz öykü kitabı yayınlayan Ahmet Büke’nin bu ilk romanını Yaşar Kemal’in eserleriyle karşılaştırıyor. Edebiyat severler bugünlerde bu kitabı konuşuyor.

Atlantik’ten Urallar’a Avrupa

AB perspektifinin zayıflamış olması, bu bölgedeki iş birliği alanlarının ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Ukrayna krizinin güneyimizdekini mumla aratacak bir enkaz yaratmaması için de Gaulle’e kulak vermekte fayda var.