‘Yılbaşı Gecesi’ 30 Aralık’ta

Gülse Birsel imzalı ‘Yılbaşı Gecesi’ filmi 30 Aralık’ta dijital yayın platformu Disney Plus’ta izleyiciyle buluşacak.

Disney Plus Türkiye, birbirleriyle asla bir araya gelmemesi gereken insanların bir arada olduğu bir yılbaşı gecesinde yaşananları konu alan Yılbaşı Gecesi’nin afişi paylaşarak yayın tarihini duyurdu.

Ozan Açıktan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Gülse Birsel, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Alican Yücesoy, Ayta Sözeri, Fatih Artman, İrem Sak, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu, Boran Kuzum, Alina Boz, Büşra Pekin, Emir Benderlioğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı film, 30 Aralık’ta izleyiciyle buluşacak.

Film, pandemide yılbaşı gecesi bir sitede yaşanan olayları anlatıyor. Pandeminin sonlarına yaklaştığını umarak, uzun bir zaman sonra sevdikleriyle bir arada yılbaşı gecesinde buluşmaya hazırlanan Didem’in son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla hayalleri yıkılır. Didem’in eşi Ozan da eşinin geceyi kötü geçirmemesi için sitedeki komşuları ev partisine çağırır.

Birbiriyle asla bir araya gelmemesi gereken insanların çağırıldığı bu komşu partisinin neye yol açacağı ve nasıl bir gece geçirecekleri ise büyük bir merak konusudur.