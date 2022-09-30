Yılan balığı operasyonu: 180 kilo yavruya el kondu

İspanya’da polis, kilolarca Avrupa yılan balığı yavrusunu satmaya çalışan 29 kişiyi tutukladı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin listesine göre kritik derecede tehlike altındaki türlerden yılan balıklarına el kondu. Avrupa’nın başka ülkelerinde yılan balığı kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 20 kişi daha tutuklandı.

Avrupa Birliği’nin polis teşkilatı Europol’le ortak operasyon düzenleyen İspanyol Polisi, el koydukları 180 kilogram Avrupa yılan balığı yavrusunun piyasa değerinin 270 bin avro (4,9 milyon) olduğunu açıkladı.

Avrupa yılan balığının İspanya’da ve Asya’nın doğusunda tüketildiği belirtilirken, liman, havalimanı ve kargo transferlerinin yapıldığı noktalarda 3 bine yakın denetim yapıldı.

Polisin açıklamasında, Covid-19 salgını sürecinde uygulanan uçuş ve seyahat kısıtlamaları kalkınca başta yılan balığı olmak üzere tehlike altındaki türlerin kaçakçılığının arttığı vurgulandı.

Uluslararası çapta organize çetelerin İspanya dışında Sırbistan, Makedonya ve başka ülkelerden de kaçakçılık yaptıkları belirtildi.

Yavru balıkların büyük kısmı doğal ortamına bırakıldı.