Yetişkin sitesindeki çıplak görüntüleri yöneticisine gönderilen hava durumu sunucusu kovuldu

ABD’de, bir TV kanalında hava durumunu sunan Erick Adame, üyesi olduğu bir porno sitesinde izinsiz çekilen çıplak fotoğraflarının yöneticisine gönderildiğini ve işinden olduğunu belirterek hukuki mücadele başlattı.

Fotoğraf: Instagram

Emmy’ye aday gösterilen meteoroloji uzmanı, Spectrum News NY1 adlı kanalda hava durumunu sunuyordu.

Instagram’dan yaşadıklarını anlatan Adame, dün New York kentindeki mahkemeye dilekçe sunduğunu duyurdu.

”15 yıldır haftanın beş günü milyonlarca kişinin karşısına çıkıp hava durumunu sunan, milyonlarca kişinin tanıdığı biri olmama rağmen webcam aracılığıyla iletişim kurulan bir porno sitesinde vakit geçirdim” diyen Adame, bir erkeğin onun izni olmadan çıplak görüntülerini kaydettiğini ve paylaştığını anlattı.

Görüntülerin, yöneticisi, annesi ve başkalarıyla paylaşıldığını belirten Adame, işten kovulduğunu bu zor süreci atlatmak için profesyonel destek aldığını duyurdu.

”Evdeyken webcam karşısında diğer erkekler için performans sergiledim” ifadelerini kullanan Adame, videoların sitede paylaşılmasına onay verdiğinin, karşılığında para almadığının ancak üçüncü şahıslarla paylaşılmasına izin vermediğinin altını çizdi.

Patronu, yöneticisi, çalışma arkadaşları, izleyenler, ailesi ve dostlarından, ‘onları utandırdığı için’ özür diledi.

Adame, Manhattan Yüksek Mahkemesi’ne sunduğu dava dilekçesinde, ‘Unit 4 Media LTD’ adlı sitenin, görüntülerini izinsiz paylaşan kişinin ‘gerçek kimliğini’ açıklaması için mahkeme kararı talep etti.

Bu kişinin kullanıcı adlarının ‘Sonal Prehonn’, ‘Tommysize29’, ‘Funtimes99’ ve ‘Landonboy227’ gibi kullanıcı adları olduğunu dava açmak için gerçek kimliğini bilmesi gerektiğini vurguladı.

Unit 4 Media’nın avukatı Lawrence Walters, yasal olarak gerektiğinde kullanıcı bilgilerini ilgili makamlarla paylaştıklarını belirterek, bir kullanıcının görüntülerini izin almadan paylaşmanın kurallarına aykırı olduğunu aktardı.

Adame’in eksi işyeri Spectrum News NY1’den konuyla ilgili açıklama gelmedi.