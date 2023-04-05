Yeşim Salkım beraat etti: Erdoğan’a hakaretten yargılanıyordu

Şarkıcı Yeşim Salkım Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Yeşim Salkım

‘Sisi’ adıyla tanınan Seyhan Soylu, geçen eylül ayında avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak Yeşim Salkım hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Şikayetin üzerine hakkında soruşturma başlatılan Salkım, önceki gün İstanbul 36’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Salkım’ın beraatine karar verildi.

Duruşma sonrası Instagram hesabından açıklama yapan Salkım, kimseye hakaret etmediğini belirterek şunları kaydetti:

“Gereksiz bir şekilde adliyeleri böyle oyalamanın anlamı yok. Bize geçmiş olsun, davayı açanlara da artık ne diyeyim… Yine haklıyım, yine haklıyım.”

Ne olmuştu?

Salkım’ın yargılanmasına giden süreç sosyal medya fenomeni Murat Övüç’le sosyal medya üzerinden başlayan ve aylarca süren karşılıklı tartışmayla başlamıştı. İkiliyi barıştırmak isteyen Seyhan Soylu ise daha sonra Yeşim Salkım’ın kendisine yanıt için çektiği videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘diktatör’ dediğini gerekçe göstererek şikayetçi olmuştu.

Davanın ilk duruşması 8 Kasım 2022 tarihinde görülmüştü.

Salkım hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyordu.