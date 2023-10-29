Yeşilçam aktrislerinin sesi Jeyan Tözüm hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncası Fatma Girik, Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit dahil çok sayıda ismi seslendiren Jeyan Tözüm 94 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

İstanbul’da kaldığı huzurevinde hayatını kaybeden Tözüm’ün cenazesi 30 Ekim Pazartesi Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Bugün Jeyan Tözüm günü. 😍

Sinemamızın asırlık çınarı Jeyan Tözüm'ün sesiyle birçok kişi "oyuncu" sıfatına kavuştu.



Hülya Koçyiğit ve Jeyan Tözüm eşleşmesi, sanırım sinemamızdaki en başarılı eşleşmelerden biri.#kimseslendirdi #hülyakoçyiğit #jeyantözüm pic.twitter.com/vhabkO9djq — Kim Seslendirdi (@kimseslendirdi) October 20, 2023

Kimdir?

Sinema ve tiyatro sanatçısı Necdet Mahfî Ayral’ın kızı olarak 6 Ağustos 1928’de İstanbul’da dünyaya gelen sanatçının tam adı Mesanet Fatma Jeyan Mahfi Ayral Tözüm’dür.

Sanat hayatına babasını teşviğiyle atılan Tözüm, henüz sekiz yaşında Henrik Ibsen’in ‘Peer Gynt’ adlı oyununda Muhsin Ertuğrul tarafından sahneye çıkarıldı.

‘Mutlu Günler’ adlı filmi seslendirerek 10 yaşında dublaja başlayan Tözüm, Belgin Doruk, Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Müjde Ar, Hale Soygazi, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu, Ahu Tuğba, Serpil Çakmaklı, Hülya Avşar, Harika Avcı ve Semra Sar gibi birçok aktrisi seslendirdi.

100’e yakın tiyatro oyununda görev alan Tözüm, İstanbul Şehir Tiyatroları’nda başta ‘Mutlu Günler’, ‘Çıplakları Giydirmek’, ‘Kökler’, ‘Yarısı’ ve ‘Kezban’ olmak üzere çok sayıda oyunda rol aldı.

Tiyatronun yanında sinema ve dizi filmlerde de rol alan Tözüm, 2005’te 8. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde Bilge Olgaç Başarı Ödülü’nü almıştı.