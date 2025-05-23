Yerlikaya: 1 milyar 785 milyon hesap hareketliliği bulunan dolandırıcılık şüphelisi 64 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dört ayrı ‘dolandırıcılık operasyonu’nda 1 milyar 785 milyon hesap hareketliliği bulunan 64 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Antalya, Artvin, Adana ve Balıkesir merkezli dört ayrı operasyonda 35 kişi tutuklanırken 29 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Şüphelilere ilişkin şunlar tespit edildi:
- Antalya’da: Yeşil reçeteli ilaçları, sahte reçetelerle usulsüz sattıkları
- Artvin’de: Cinsel içerikli ürün satan firmadan müşteri bilgilerini satın aldıkları ve kendilerini avukat, mali müşavir ve muhasebeci tanıtıp ‘uzlaşı parası’ talep ederek dolandırıcılık yaptıkları
- Adana’da: ‘Yardım’ adıyla ücretsiz alışveriş kartları dağıttıkları kişilerin bilgilerini ele geçirerek toplam 343 kişiyi dolandırdıkları
- Balıkesir’de: Para karşılığı sahte engelli raporları düzenleyerek kamuyu zarara uğrattıkları
Şüphelilere ait 402 adet banka hesabı, 18 adet kripto varlık hesabı, beş araç ve iki konut, sahte engelli raporuyla usulsüz olarak alınan 12 adet otomobile el konuldu.
"1 Milyar 785 Milyon TL hesap hareketliliği bulunan 4 ayrı Dolandırıcı Organize Suç Örgütü üyesi 64 şüpheliyi yakaladık"— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 23, 2025
Antalya, Artvin, Adana ve Balıkesir merkezli 4 ayrı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; 64 şüpheli yakalandı❗️… pic.twitter.com/9x72Ow2H6m