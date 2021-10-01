Yerine kayyım atanan eski Yüksekova belediyesi eş başkanına 17 yıl 6 ay hapis cezası

Hakkari’de yerine kayyım atanan HDP’li eski Yüksekova belediye eş başkanı Remziye Yaşar’ın da aralarında bulunduğu 25 kişi sekiz yıl dokuz ay ile 17 yıl altı ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

18 Ekim 2019’da Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin belediye eş başkanları Remziye Yaşar ve İrfan Sarı’nın yerlerine kayyım atanmıştı.

AA’nın aktardığına göre 17 Ekim 2019’da tutuklanan Yaşar’la birlikte aralarında HDP ve DBP’li eski meclis üyeleri ve parti yöneticilerinin de bulunduğu 26 kişinin yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Hakkari 1’inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Yaşar, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı, diğer sanıklar katılmadı. Avukatlar da salonda hazır bulundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yaşar, beraatını talep etti.

Avukatların savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Yaşar ve tutuksuz yargılanan Abdulvahit Şahinoğlu ile Mehmet Çapraz’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 17 yıl altı ay, tutuksuz yargılanan 22 kişiye de aynı suçtan sekiz yıl dokuz ay hapis cezası verdi.

Yaşar’ın ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan beraat etmesine karar veren mahkeme heyeti, Şahinoğlu ve Çapraz hakkında da yakalama kararı çıkardı.

Sanıklardan DBP’li eski Yüksekova belediye başkanı Ruken Yetişkin ve Tacettin Safalı’nın dosyası da tefrik edildi.