‘Yenilikçiler’e çıkışmıştı: CHP’nin Ankara il başkanı Ümit Erkol, oldu

CHP Ankara İl Kongresi bugün Ankara Ulus’taki Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. Kongrede Prof. Dr. Ümit Erkol, 340 oy alarak İl Başkanı seçildi.

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CHP Ankara İl Olağan Kongresi, bugün Ulus’taki Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. Kongrede Prof. Dr. Ümit Erkol ve Sercan Çığgın yarıştı. Blok liste ile yapılan seçimlerde Erkol, 340 oy alarak İl Başkanı olurken rakibi Çığgın ise oyların 241’ini aldı.

Başkan Erkol, kongrede oylama öncesinde delegeye şöyle seslenmişti:

“Biz adım adım kendimizi sorgularken, nerede hata yaptık araştırırken, sorunları çözmeye çalışırken, yenilenmeye çalışırken bir grup arkadaş geminin battığını zannettiler. Batan gemiden birer birer atladılar. İndikleri kara parçasına da yenilikçilik adını koydular. Böyle bir yenilikçilik olmaz. Bir gün önce Kılıçdaroğlu’nun doktrinini anlatacaksın, bir gün sonra yenilikçi olacaksın, yok böyle yağma. Bir gün önce dördüncü sıraya koydular ya hani Sadullah Ergin’i; o listenin mimarı olacaksın, o listeyi yapan 8 kişilik heyetin içinde olacaksın, damganı vuracaksın. Bir gün sonra, ‘Ben yenilikçiyim, bu Genel Başkan kötü.’ yok arkadaşlar, böyle bir yenilikçilik yok. Yaklaşık iki ay boyunca bir yenilik cümlesi kurulmadı. 6 dönem vekillik yapmış, ‘İnsan bırakmayı bilmeli’ vallahi bilmeli. 5 dönem vekillik yapmış, bırakacak. Ne zaman bırakacaksın? Bırakın o zaman, bırakın kurtulsun millet. Tarih bugün karşınıza yenilikçi diye çıkanları CHP’den sağ bir sapma olarak damgalayacak ve çöplüğe gönderecek.”