Yaramazlara biraz batar!

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunda çalışma

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunda hat bakım çalışmaları nedeniyle yarına kadar bazı seferlerde düzenlemeye gidildi.

Fotoğraf: AA

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 06:00’dan 10:00’a kadar Yenikapı ile Otogar istasyonları arasında hizmet verileceği, Otogar ile Atatürk Havalimanı istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle seferlerin devam edeceği duyuruldu.


Otogar-Atatürk Havalimanı arası istasyonların bugün saat 10:00 itibarıyla işletmeye açılacağı belirtilen açıklamada, seferlerin 00:00’a kadar gecikmeli yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından 13 Kasım Pazartesi günü saat 06:00 itibarıyla seferlerin normale döneceği bildirildi.

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