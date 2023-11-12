Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunda çalışma

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunda hat bakım çalışmaları nedeniyle yarına kadar bazı seferlerde düzenlemeye gidildi.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 06:00’dan 10:00’a kadar Yenikapı ile Otogar istasyonları arasında hizmet verileceği, Otogar ile Atatürk Havalimanı istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle seferlerin devam edeceği duyuruldu.
Otogar-Atatürk Havalimanı arası istasyonların bugün saat 10:00 itibarıyla işletmeye açılacağı belirtilen açıklamada, seferlerin 00:00’a kadar gecikmeli yapılacağı kaydedildi.
Açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından 13 Kasım Pazartesi günü saat 06:00 itibarıyla seferlerin normale döneceği bildirildi.