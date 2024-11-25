'Yeniden yargılansın': İspanya'da emerit krala 'vergi kaçırma' suçlaması

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan emerit (emekli olmuş ama onursal olarak titrini sürdüren) kral Juan Carlos hakkında ‘vergi kaçırma’ suçlamasıyla yeniden yargılanması için mahkemeye başvuruldu.

Emerit kral Juan Carlos. Fotoğraf: Hello

Eski hakim ve savcılar, emerit kral Juan Carlos’u 2014-2018 arasında beş farklı suçla vergi kaçırma ve usulsüzlükle suçluyor.

Bu eylemlerin tahtı oğluna devretmesinden sonra işlendiğini ve bu yüzden dokunulmazlık statüsünün bulunmadığını öne sürülüyor.

Yüksek Mahkeme’ye yapılan dava başvurusunda şu ifadelere yer verildi:

“Maliyeye karşı işlenen suçların, sadece Ceza Kanunu’nun hükümlerini değil aynı zamanda anayasada yer alan ve kral gibi kamu görevinde bulunan kişilerin de yükümlülükleri arasında olan eşitlik ve dayanışma ilkelerini de ihlal ettiğini düşünüyoruz.

Bu yüzden İspanyol toplumunun genel menfaatinin de savunulmasının gerektiğine inanıyoruz.”

Carlos’un yargılanmasını isteyenlerin arasında eski Yüksek Mahkeme hakimi, eski yolsuzlukla mücadele savcıları ve ülkede tanınan bazı gazeteciler yer alıyor.

Geçmişte İspanya, Britanya ve İsviçre’de mali suçlara ilişkin hakkında soruşturma yürütülen Carlos, ‘kanıt yetersizliği, zaman aşımı, dokunulmazlık ve son yıllardaki vergi borcu ödemeleri’ gibi sebeplerle aklanmıştı.

2022’de eski kral aleyhinde cezai kovuşturmaya yer olmadığı kanaatine varılarak hakkındaki tüm suçlamalar kaldırılmıştı.