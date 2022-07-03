Yeniden belde olan Dodurga’da belediye başkanlığı seçimi: Sekiz parti yarışıyor

Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga’da belediye başkanlığı ve üç mahalle muhtarlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.

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Dodurga İlkokulu, belde yemekhanesi ve sağlıkevinde kurulan altı sandıkta 1411 seçmen oy kullanıyor.

Seçmenler, saat 08:00’den itibaren sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

Seçimde belediye başkanlığı için AKP’den Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Demokrasi ve Atılım Partisi’nden Şerafettin Kaplan, Demokratik Sol Parti’den Namık Kaya, Yeniden Refah Partisi’nden Hakan Kuşcu, Saadet Partisi’nden İbrahim Çolak, Memleket Partisi’nden Osman Dede, Adalet Partisi’nden Emine Yayla ve Türkiye Değişim Partisi’nden Kamil Erdoğdu adaylığını koydu.

Beldenin Hamamönü, Kanarya ve Naltepe mahallelerinde de muhtarlık için adaylar yarışıyor.

Dodurga beldesi, ilgili kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014’de köye dönüştürülmüş, Dodurga Belediyesi’nce açılan davada belde statüsünün korumasına yönelik karar verilmişti.