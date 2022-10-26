Yeni Zelanda’da kadın vekillerin sayısı erkekleri solladı

Tarihinde ilk defa kadın milletvekili sayısının çoğunluğa ulaştığı Yeni Zelanda, bu yıl parlamentosunda en az yüzde 50 kadın temsili bulunan altı ülkeden biri.

Fotoğraflar: Reuters (arşiv)

Eski Parlamento Başkanı Trevor Mallard’ın, İrlanda Büyükelçisi olmak üzere meclisten ayrılmasının ardından İşçi Partisi’nden Soraya Peke-Mason’ın, parlamentoda yemin etmesiyle kadın milletvekillerinin sayısı erkek milletvekillerinin sayısını geçti. Kadın milletvekili sayısı 60, erkeklerinki 59 oldu.

Peke-Mason, “Bugünün, benim için özel bir gün olmasının yanında Yeni Zelanda için de tarihi olduğunu düşünüyorum” dedi.

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) verilerine göre, Yeni Zelanda, bu yıl parlamentosunda en az yüzde 50 kadın temsili bulunan altı ülke arasında.

Jacinda Ardern. Fotoğraf: Reuters

Diğer ülkeler Küba, Meksika, Nikaragua, Ruanda ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak sıralandı.

Verilere göre, küresel olarak milletvekillerinin yaklaşık yüzde 26’sını kadınlar oluşturuyor.

Ülkeyi 2017’den beri kadın başbakan Jacinda Ardern yönetiyor. Ardern, Yeni Zelanda’nın 3’üncü kadın başbakanı.