Yeni Zelanda’da çocukların ‘kedi avlama’ etkinliği iptal edildi

Yeni Zelanda’da çocukların birbiriyle yarışacağı ‘kedi avlama’ etkinliği, tepkiler üzerine iptal edildi.

Fotoğraf: Twitter (Temsili)

BBC‘nin haberine göre Yeni Zelanda’da yaban kedileri ülkenin biyoçeşitliliğine yönelik bir risk teşkil eden zararlı hayvanlar olarak görülüyor. Her yıl av yarışması düzenlenerek doğadaki kediler öldürülüyor.

Ancak yarışmanın organizatörleri, bu yıl 14 yaş altı çocuklar için de yaban kedisi avını getirmişti.

Nisan ortasından Haziran’a kadar en çok kedi öldüren çocuğa 155 dolar değerinde ödül verileceği belirtilmişti.

Yarışma ülkedeki hayvan hakları örgütlerinin tepkisini çekmişti. AFP’ye konuşan Yeni Zelanda Hayvanlara Zulmü Engelleme Topluluğu temsilcisi, yetişkinlerin de çocukların da, bir yaban kedisini bir sokak kedisi veya korku içindeki bir evcil kediden ayırt etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

O nedenle bu kategorinin yarışmadan çıkarılmasından memnuniyet duyduklarını paylaştı.

Öte yandan yaban kedilerinin adadaki diğer canlılara verdikleri zarar nedeniyle öldürülmesini destekleyenler de var.

Bir sosyal medya kullanıcısı kedilerin çok sayıda hastalık taşıdığını ve hayvancılığa zarar verdiğini, bu nedenle gördükleri yerde öldürdüklerini yazdı.

Yerli hayvan türlerinin ölümüne yol açıyor

Yaban kedileri Yeni Zelanda’ya sonradan götürülen bir tür. Ülkenin en büyük doğal koruma grubu olan Kraliyet Orman ve Kuş Koruma Topluluğu, yaban kedilerinin her yıl 1,1 milyon yerli kuş, 10 milyon da yerli olmayan kuşun ölümünden sorumlu olabileceğini belirtiyor.

Radio New Zealand’a konuşan biyogüvenlik uzmanı Dr. Helen Blackie, adadaki yaban kedilerinin bugüne kadar altı kuş türünün yok olmasında ve yarasa, kaplumbağa ve kertenkele nüfusunun da azalmasında büyük rolü olduğunu söyledi.

Benzer bir sorun komşu ülke Avustralya’da da yaşanıyor. Australia National University’den Prof. Sarah Legge, adadaki kedilerin özgün 33 memeli türünün üçte ikisinin soyunun tükenmesinde rol oynadığını söylüyor.