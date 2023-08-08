Yeni Zelanda yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçen ilk ülke olmayı hedefliyor

Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine ulaşan ilk ülke olabileceklerine inandığını vurguladı.

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Hipkins, basın açıklamasında ülkenin tamamen yenilenebilir enerjiye geçiş planı hakkında bilgi verdi.

AA’nın haberine göre hükümetin alanının ilk örneği iklim altyapısı fonunu başlatmak için BlackRock ile çalıştığını dile getiren Hipkins, Yeni Zelanda’nın dünyada yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine ulaşan ilk ülke olabileceğine inandıklarını ve buna bir adım daha yaklaştıklarını anlattı.

Ülkesi için büyük fırsatların iklim liderliğinde yattığını ifade eden Hipkins, BlackRock’un sağladığı 2 milyar doları bulan fonun bugüne kadar bir ülkeye yapılan en büyük dekarbonizasyon yatırımı olacağını duyurdu.

İzledikleri politikaların karbon salınımının azaltılmasında etkili olduğunu ve bu alanda son dokuz yılın en düşük rakamına ulaştıklarını kaydeden Hipkins, iklim altyapısı fonunun Yeni Zelanda’nın yenilenebilir enerji fikri mülkiyetlerinin geliştirilebileceği anlamına geleceğini aktardı.

Hipkins, bugünün Yeni Zelanda’nın yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçişinde ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefinde bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.