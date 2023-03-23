Yeni Zelanda kesenin ağzını açtı: Sevgilisinden ayrılan ‘kalbi kırık’ gençlere dört milyon dolarlık destek

Yeni Zelanda hükümeti, sevgilisinden ayrılan gençlerin ayrılık sürecindeki travmaları kolay atlatabilmesi için üç yıl içerisinde dört milyon dolar harcamayı planlıyor.

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CNN’in haberine göre, Yeni Zelanda hükümeti, ilişkisi henüz biten kalbi kırık gençlerin acılarını hafifletmek amacıyla ‘Love Better’ (Daha İyi Sev) isimli kampanya başlattı.

Sosyal Kalkınma ve İstihdam Bakan Yardımcısı Priyanca Radhakrishnan, yaklaşık bin 200’den fazla gencin aşk acılarıyla başa çıkmak için destek başvurusunda bulunduğunu söyleyerek, kampanya kapsamında üç yıl içerisinde dört milyon dolar harcanmasının planlandığını açıkladı.

Ayrılıkların, gençler arasında atlatılması zor bir sınav olduğunu aktaran Radhakrishnan, bu kampanyanın diğer gençlere kendi güçlerini, öz değerlerini ve dirençlerini geliştirmeleri konusunda ilham olabileceğini belirtti.

Radhakrishnan, kampanyanın gençlerin gelecekteki ilişkilerine olumlu katkı sunmayı amaçladığını vurguladı.

Kampanyanın bir bölümü, 12 ile 24 yaş arasındaki gençleri desteklemeye adanmış bir kuruluş olan ‘Youthline’ tarafından yürütülen, ayrılık yaşayan gençler için özel bir telefon, metin veya e-posta yardım hattı içeriyor.

Kampanyanın, aile içi ve cinsel şiddetle mücadeleye yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu vurgulayan Radhakrishnan, “Bu yönde, utanç verici istatistikler var. Bu döngüyü kırmamız için bu konuya daha yenilikçi yaklaşmamız gerekiyor” dedi.

Adalet Bakanlığına göre Yeni Zelanda’da, her yıl 100 binden fazla aile içi şiddet vakası soruşturuluyor.

2020’de polise 9 bin 723 cinsel şiddet ihbarı gelirken, ihbar edenlerin yaklaşık yarısı olay sırasında 18 yaşın altında olduğu belirtiliyor.