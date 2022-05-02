Yeni Zelanda iki yıl sonra turistlere kapılarını açtı

Sıkı Covid-19 tedbirlerinin uygulandığı Yeni Zelanda’da yabancı turistlere yönelik kısıtlamalar bitti.

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Ülkede turizm 2020’nin başından itibaren durma noktasına gelmişti.

Her yıl üç milyon turisti ağırlayan ülke, döviz gelirinin yüzde 20’sini de turizmden sağlıyordu.

Hükümetin kısıtlamaları kaldırılmasıyla turistler bugünden itibaren Yeni Zelanda’ya girebilecek.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, turistlere giriş kısıtlamasının kaldırılacağının bildirildiği tarihten itibaren yedi hafta içinde 21 uluslararası uçuş planlandığını ve 90 binden fazla turistin bilet rezervasyonu yaptığını söyledi.

Ardern, Yeni Zelanda turizm sektörünün küresel salgından ciddi şekilde etkilendiğini ve toparlanmak için çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Turistlere yönelik aşı ve test zorunluluğuysa sürüyor.