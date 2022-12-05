Yeni Zelanda, Facebook ve Google’ın haberler için ödeme yapmasını zorunlu kılacak

Yeni Zelanda hükümeti, Alphabet Inc’e ait Google ve Meta (Facebook) gibi büyük çevrimiçi dijital şirketlerin yerel haber içerikleri için medya şirketlerine ödeme yapmasını zorunlu kılacak bir yasa çıkaracağını söyledi.

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Yayın Bakanı Willie Jackson yaptığı açıklamada, mevzuatın Avustralya ve Kanada’daki benzer yasalara göre modelleneceğini ve dijital platformların yerel haber kaynaklarıyla anlaşmaya varması için bir teşvik görevi göreceğini umduğunu söyledi.

Jackson, “Yeni Zelanda haber medyası, özellikle küçük bölgesel ve topluluk gazeteleri, finansal olarak ayakta kalmak için mücadele ediyor. Haber içeriklerinden yararlananların gerçekten bunun için ödeme yapması çok önemlidir.” dedi.