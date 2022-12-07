Yeni yılda plastik poşete zam yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Poşet fiyatını 2023 için 25 kuruş olarak belirledik, artışa gitmiyoruz” dedi.

Fotoğraf: AA

Bakan Kurum, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçesiyle ilgili görüşmelere katılarak konuştu.

Kurum, şunları dedi: “Bu yıl da aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz. Şimdi poşette gösterdiğimiz başarıya, inşallah, Depozito Yönetim Sistemi’mizle de ulaşacağız. 2023’ün sonuna kadar ülkemizin her yerinde 7 bin depozito iade noktasıyla milletimize hizmet verecek; ekonomimize katkı verecek ve en önemlisi de doğamızı koruyacağız.”