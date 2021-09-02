Yeni spor yasası geliyor, şirket mantığı olacak

AKP yeni spor yasasının hazırlıklarına başladı. Üzerinde çalışılan taslağa göre, kulüp yöneticileri kendi dönemlerindeki borçlarından sorumlu olacak. Kulüpler dernek statüsünden çıkarılıp anonim şirket gibi yönetilecek.

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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile AKP yöneticileri arasında gerçekleştirilen toplantıda, Ağaoğlu’nun görüş ve önerileri üzerine izlenecek yol haritasına ilişkin değerlendirme yapıldı.

Şirket mantığı ile yönetilecek

Yeni yasaya göre, spor kulüpleri için mali şeffaflık hedefleniyor. Kulüplerin dernek statüsünden çıkarılıp anonim şirket gibi yönetilmesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından denetlenmesi öngörülüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu kulüplerin denetlenmesine destek verdiklerini ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerilerini dile getirdi.

Başkanlar borçlarından sorumlu olacak

Spor yasası, Meclis’in yeni yasama yılındaki öncelikli başlıklardan biri olacak. Önümüzdeki günlerde kulüplerin ve ilgili kuruluşların temsilcileriyle toplantılar devam edecek.

Üzerinde çalışılan taslağa göre, kulüp yöneticileri kendi dönemlerindeki borçlarından sorumlu olacak.

Menajerlik sistemine düzenleme

Kulüplerin borçlandırılmasına sınırlama getirilecek. TFF’ye bağlı kurullar yeniden düzenlenecek. Menajerlik sistemine yeni bir düzenleme getirilecek.