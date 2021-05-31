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Yaramazlara biraz batar!

Yeni skandal: Danimarka, Merkel’i izleyebilmesi için ABD’ye yardım etmiş

Danimarka istihbaratı, 2012-2014 yıllarında Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de bulunduğu Avrupalı siyasetçileri izleyebilmesi için ABD gizli servisine yardım etmiş.

Fotoğraf: Reuters

Danimarka ve Almanya’daki medya kuruluşlarının haberlerine göre Danimarka dış ve askeri istihbarat servisi FE ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) işbirliği yaptı.

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Danimarka istihbaratının desteğiyle dinlenen isimler arasında dönemin Almanya dışişleri bakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, dönemin muhalefet lideri Peer Steinbrück, Norveçli, İsveçli, Fransız siyasetçiler ve üst düzey kamu görevlileri de var.

Habere göre NSA seçtiği kişilerin tüm iletişim bilgilerine ulaştı, hatta telefon konuşmalarına da erişti. Denizaltı kabloları üzerinden farklı ülkelerin iletişim sistemine erişmeyi başaran NSA’nın, SMS ve telefon görüşmelerinin yanısıra araştırma, sohbet ve mesajlaşma hizmetleri dahil internet faaliyetlerine de erişimi vardı.

Merkel ve Steinmeir haberlerden öğrendi

Steinmeier ve Merkel’in sözcüleri, iki ismin de durumdan haberdar olmadığını açıkladı. Steinbrück, “Bu siyasi bir skandal” dedi.

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Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen, yakın müttefiklerin sistematik olarak telefonlarının dinlenmesinin kabul edilemeyeceğini söylerken FE ve NSA’dan açıklama gelmedi.

Haber, Danimarka, İsveç ve Norveç devlet televizyonlarının yanısıra Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung, Alman Birinci Televizyon Kanalı (ARD) bünyesindeki WDR ve NDR ve Fransız Le Monde gazetesinin katkısıyla hazırlandı.

Snowden’dan Biden’a suçlama

2013’te de benzeri iddilar ortaya atılmıştı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA’in eski çalışanı Edward Snowden, Merkel’in telefonlarının NSA tarafından dinlendiğini açıklamıştı.

ABD’den kaçarak Rusya’ya sığınan, 2013’ten beri bu ülkede yaşayan Snowden ise 2012-2014’te başkan yardımcısı olan ABD Başkanı Joe Biden’ı suçladı. Snowden, Biden’ın başından beri bu skandalın içinde olduğunu öne sürdü.

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