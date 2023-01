‘Yeni nesil katil bebek’ M3GAN, Z kuşağını tavladı

AYŞE DENİZ YURDAKUL

Oyuncak bebeklerden neden korkarız? Shawn Van Horn, online sinema ve televizyon dergisi Collider’da yazdığı makalede konunun uzmanlarına danışıp bu soruya cevap vermeye çalışmış. Uzmanlar şunları söylüyor:

M3GAN Cady’ye hem arkadaşlık ediyor hem de onu tehlikelerden koruyor. Fotoğraflar: IMDB

Bu korkunun büyük bir sebebi beynimizin yapısından kaynaklanıyor. Buna engel olamıyoruz çünkü bir oyuncak bebeğin yüzünün gerçek bir insana benzemesi fakat gerçek olmayışı bizi ürkütüyor. Beyinlerimiz bir insan yüzü ile karşı karşıya kaldığında otomatikman onun amacını, duygularını ve potansiyel bir tehlike oluşturup oluşturmadığını anlamaya çalışmak üzere programlanmış. Bu değerlendirmeyi yapabilmek için de hareketli mimikleri görmeye ihtiyacımız var. Her ne kadar bir oyuncak bebeğin bizim için bir tehdit oluşturmadığını biliyor olsak da insana benzeyen ama insana ait olmayan yüzünü gördüğümüzde en derin içgüdülerimiz hayata geçiriyor.

Katil bebekten bir adım ötesi

Gerçi M3GAN az da olsa mimiklere sahip ama yüz ifadesinden ne hissettiğini anlayabilmek çok da mümkün değil.

M3GAN ekibi, daha önce çok tutan ‘katil oyuncak bebek’ konusunu alıp bir adım daha ileriye taşımış. Türdeşlerinden farklı olarak bu seferki bebeğimiz Chucky ve Annabelle gibi doğaüstü bir şekilde ele geçirilmiş değil, kendisi bir yapay zeka mucizesi.

Küçük Cady (Violet McGraw) bir trafik kazasında anne babasını kaybettikten sonra büyük bir oyuncak firmasında yüksek teknoloji içerikli robot oyuncaklar üreten teyzesinin yanına taşınıyor.

Cady’yi Violet McGraw (solda) Gemma teyzeyi Allison Williams canladırıyor

Teyzesi Gemma (Allison Williams) ise tamamen kariyer odaklı, yalnız yaşayan, soğuk, bencil ve duygusuz bir kadın. Çocuk oyuncak sektöründe çalışmasına rağmen çocuklar ile ilgili hiçbir şey bilmeyen ve oldukça asosyal olan kadın, kendisini birden bire kaybettiği anne-babasının acısını çeken bir çocukla baş başa bulunca ilk önce ne yapacağını bilemiyor. Kızla bir bağ kuramıyor, onu anlamaya ya da teselli etmeye de çalışmıyor. Bir evde iki yabancı gibi yaşıyorlar.

Cady’yi üzen M3GAN’dan korksun!

İşte tam bu noktada Gemma, uzun süredir üzerinde çalıştığı ileri seviyede yapay zekaya sahip robot oyuncak bebeğini yeğeni Cady ile eşleştirmeye karar veriyor. Bebek piyasaya sürülmeden önce gerçek bir çocukla test edilmesi gerekiyor. Cady ve onu her türlü tehlikeden korumak için proglamlanan M3GAN (Model 3 Generative Android) kısa sürede birbirlerine bağlanıyorlar. Kendi kendine öğrenebilen titanyumdan yapılmış bir robotu küçük bir çocuğa vermek harika bir fikir tabii, ters giden ne olabilir ki!

Nitekim, ‘çocuğu her türlü tehlikeden korumak’ için programlanan ama bunun sınırları tanımlanmayan M3GAN, Cady’i üzenlere karşı kanlı bir savaşa girişiyor.

Ebeveynler de iğne batırıyor

M3GAN sadece kontrolden çıkan bir yapay zeka hikayesi değil aynı zamanda teknoloji ile iç içe yaşadığımız günümüz dünyasında anne babaların çocuklara ebeveynlik yapıp onlarla vakit geçirmek yerine çocukların eline bir tablet vererek onları adeta uyuşturup başlarından savmalarını da eleştiriyor. Fakat bunu, bir gerilim filmi olduğunu unutmadan yapıyor, çok bilmiş dersler verip gözümüze mesaj sokmaya falan kalkmıyor.

Film gösterime girdiği andan itibaren gişede büyük bir başarı yakaladı. 12 milyon dolar gibi oldukça mütevazı bir bütçeyle yapılan film, ilk hafta sonu sadece ABD’de gişede 30 milyon dolar hasılat yaptı. Bu başarıda; filmin prodüktörü ve korku dünyasının kralı James Wan (Insidious, The Saw, The Conjuring) ve senarist Akela Cooper (Malignant) kadar pazarlama ekibinin de büyük rolü var.

Vizyona girmeden LGBTİ ikonu oldu

Ekip film daha vizyona girmeden M3GAN’ın bir sosyal medya fenomeni ve LGBTİ ikonu olmasını sağladı. M3GAN filmin bir noktasında elinde dev bir bıçakla çok tuhaf ve oldukça büyüleyici bir dans yapıyor, pazarlama ekibi bu sahnenin tiktok’ta viral olmasını sağladı ve gerisi bir çorap söküğü gibi geldi zaten, katil bebek özellikle gayleri ve Z kuşağını tavladı.

Yeni jenerasyon, bir filmi ya da diziyi izlemeden önce onun Rotten Tomatoes (Çürük Domatesler) sitesindeki ‘tazelik‘ skoruna bakıyor. M3GAN’ın tazelik skoru yüzde 95.

Netice itibarıyla dans edip şarkı söyleyen, zeki, hazır cevap ve bir moda ikonu gibi görünen bu katil robot bebek bize sinemada uzun süredir unuttuğumuz bir şeyi hatırlatıyor; eğlenmeyi. Her şeyin ötesinde M3GAN çok eğlenceli bir film ve bu da son zamanlarda bulunması çok zor olan bir şey.

Not: Dünyada PG 13 (ebeveyn gözetiminde 13 yaş ve üstü) izleyici için uygun görülen film, Türkiye’de 16 yaş ve üstüne uygun olarak gösteriliyor. Ben 13 yaş üstü çocuğumu tereddütsüz götürürüm çünkü film vahşi ve korkunç değil, hatta öğretici ve çok sağlıklı mesajlar veriyor.