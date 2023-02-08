Yeni Malatyaspor başkanı: TFF kararından dönmezse ligden çekileceğiz

Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ligleri bir hafta erteleme kararını ‘skandal’ olarak niteleyip değiştirilmezse ligden çekileceklerini söyledi.

Ahmet Yaman

10 şehri yıkıma uğratan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler arasında Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan da var.

Depremin üçüncü gününde arama-kurtarma çalışmaları sürerken TFF, liglerin bir hafta ertelendiğini duyurmuştu.

Yaman, Sabah Spor‘a demecinde, TFF’nin kararını ‘skandal’ diye niteledi.

Her yer yerle bir olmuşken 10 gün sonra maça çıkamayacaklarını belirten başkan, TFF kararından dönmezse ligden çekileceklerini söyledi,

Yalman, “TFF belki de bir yıl futbola ara vermesi gerekirken böyle bir karar aldı. Ne zamanki hayat normale döner biz o zaman futbol oynarız” dedi.