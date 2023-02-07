Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, depremde enkaz altında kalan kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan’ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde resmi açıklamaya göre 3 bin 549 kişi hayatını kaybederken, enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan da depremin yıkıma uğrattığı Malatya’da eşiyle birlikte enkaz altında kalmıştı.

Dün enkazdan yaralı çıkarılan Kübra Türkaslan, eşi için ağlayarak yardım çağrısında bulunmuştu.

Show TV yayınına bağlanan Yılmaz Vural, Ahmet Eyüp Türkaslan’ın hayatını kaybettiğini söyledi: “Ahmet’imizin cansız bedenine ulaşıldı”