Futbol ligleri bir hafta ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 7-12 Şubat tarihleri arasında oynanması planlanan tüm profesyonel ve amatör müsabakaların ertelendiğini duyurdu.

TFF, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de 10-13 Şubat tarihleri arasında oynanması gereken tüm profesyonel müsabakaların 17-20 Şubat tarihleri arasında oynanacağını açıkladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler nedeniyle tüm spor müsabakalarının ertelenmesinin ardından TFF, bu hafta oynanması planlanan liglerin 17 Şubat’ta başlayacağını açıkladı.

TFF’nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

*10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar buna göre planlanacaktır.

*Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Ümraniyespor – Adana Demirspor, Giresunspor – Kayserispor ve Fenerbahçe – Konyaspor müsabakalarının 21-22-23 Şubat tarihlerinde oynanması planlanmaktadır.

*Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Eyüpspor – Bodrumspor müsabakasının 7-8-9 Mart tarihlerinden birinde oynanması planlanmaktadır. Buna istinaden bu takımlarımızın 27. hafta müsabakaları yeniden düzenlenecektir.

*TFF 2. Lig’in 24. haftasında 8 Şubat Çarşamba günü oynanması gerekirken ertelenen müsabakalar 1 Mart Çarşamba günü oynanacaktır. Buna istinaden TFF 2. Lig’in 26. ve 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır.

*Erteleme maçları sebebiyle Spor Toto Süper Lig’in 24. ve 25. hafta müsabakaları ile Spor Toto 1. Lig’in 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır. Liglere ilişkin diğer düzenlemeler ve netleşen tarihler daha sonra ilan edilecektir.”