‘Yeni dünya’nın festivali başlıyor

Sanat, teknoloji ve sürdürülebilirlik konulu üç günlük festival Goodspace’de başlıyor.

Fotoğraflar: Goodspace

İstabul’da 42 Maslak’taki Goodspace’de 13-14-15 Mayıs tarihlerinde yapılacak Art & Tech for Good zirvesinin içeriği zengin: Sanat, teknoloji ve sürdürülebilirlik dönüşümü, paneller, sanal ve artırılmış gerçeklik deneyimleri, NFT sergi, ‘Digital Art Party’, dijital sanatı ve müziği bir araya getiren konserler ve söyleşiler yapılacak.

Metaverse, NFT ve Web 3.0’ı odağına alan zirvede ücretli ve ücretsiz etkinlikler olacak.

Festivalin, alanında otorite kabul edilen konuklarından bazıları şöyle: Next Akademi Başkanı Levent Erden; ekonomist, gazeteci, yazar, belgesel yapımcısı David Mc Williams; AHBAP Derneği Kurucusu, müzisyen Haluk Levent; sanatçı Refik Anadol, NFT fotoğraf sanatçısı Sefa Yamak; serbest dalışçı, sualtı hokeyi oyuncusu Şahika Ercümen; İKSV Genel Müdürü Görgün Taner; Contemporary İstanbul Danışma Kurulu üyesi Ahu Serter.

Etkinliğin biletlerine biletix‘ten ulaşabilir ayrıntılı programı www.goodspaces.com.tr adresinden inceleyebilirsiniz.