Yeni doğan bebek poşet içinde beşinci kattan atıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yeni doğan bir bebek beşinci kattaki evin penceresinden poşet içerisinde atıldı.

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AA’nın haberine göre Konaklı Mahallesi 19. Sokak’ta bir apartmanın beşinci katından poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebeğin düştüğünü görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma başlatan jandarma, Gürcü uyruklu anne ve kızını gözaltına aldı.

Bebeğin kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.