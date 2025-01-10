Yeni Delhi’de hava kirliliği: 100’den fazla uçak rötar yaptı

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de hava kirliliği nedeniyle oluşan sis yüzünden 100’den fazla uçak rötar yaptı.

Fotoğraf: The Hindu

Hindustan Times gazetesinin haberine göre Yeni Delhi’nin bazı bölgelerinde Hava Kalitesi Endeksi (AQI), ‘tehlikeli’ olarak kabul edilen 300 limitini aşarak 409’a yükseldi.

Hava kirliliğinden kaynaklanan siste görüş mesafesinin bazı yerlerde sıfıra kadar düşmesi nedeniyle Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı’nda 100’den fazla uçak rötar yaptı.

Hindistan Demir Yolları yetkilileri, başkentteki 26 trenin de görüş mesafesinin sıfıra kadar düşmesi sebebiyle seferlerin rötarlı yapıldığını duyurdu.

Doktorlara göre bugünlerde Delhi’deki kirli havayı solumak günde yaklaşık 10 sigara içmek kadar zararlı.

Yeni Delhi ve civarındaki eyaletler, her kış egzoz gazları, odun, kömür ya da anız yakımı ve rüzgar hızının düşük olması nedeniyle yüksek oranda hava kirliliğiyle karşı karşıya.