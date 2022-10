Anthony Bourdain biyografisi yayımlanmadan ses getirdi: Bitmeyen bir belirsizlik içindeyim

2018’de televizyon programının çekimi için bulunduğu Fransa’da otel odasında intihar eden Anthony Bourdain hakkındaki yeni biyografi, ünlü şefi yeniden gündeme taşıdı.

Anthony Bourdain 2016’da program çekimi için İstanbul’a gelmişti

Yemek kültürü ve seyahat hakkında kitapları, televizyon programları ve belgeselleri bulunan ünlü şefin ölümü tüm dünyada yankı uyandırmıştı.

CNN’e hazırladığı ‘Parts Unknown’ programı için bulunduğu Fransa’da intihar ettiğinden beri kariyerinden karakterine, ruh sağlığıyla ilgili sorunların aile ilişkilerine hakkında çok şey yazıldı, söylendi.

Şimdi bunlara bir yenisi ekleniyor ve görünen o ki yine çok konuşulacak.

Geçtiğimiz günlerde New York Times’ta ‘Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain’ (İnişli Çıkışlı Bir Cennet: Anthony Bourdain’in Hayatı) adlı kitapla ilgili bir yazı yayımlandı.

En çarpıcı bölümlerin başında, Bourdain’in inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı karısı Ottavia Busia’ya ölümünden kısa süre önce yazdığı mesajlar geliyor.

“Hayranlarımdan da nefret ediyorum. Ünlü olmaktan nefret ediyorum, işimden nefret ediyorum” diyen Bourdain, ‘Yalnız olduğunu ve bitmeyen bir belirsizlik içinde yaşadığını’ söylüyor.

Gazeteci Charles Leerhsen’in kitabı yazarken 80’den fazla röportajdan, ünlü şefin emaillerinden mesajlarından yararlanmış, Bourdain’in New Jersey’nin kenar mahallelerinden geçen çocukluğunun izini sürmüş.

Sevenleri soruyor: Bu detaylara gerek var mı?

The Guardian’in haberine göre sevenlerinin ve arkadaşlarının kitaba itirazı var. Artık konuşması mümkün olmayan Bourdain’in son günlerine dair iç karartıcı ayrıntıların ve özel mesajların yayımlanmasının kimseye faydası olmayacağını söylüyor.

Aksini düşünenlerse kitabı ‘karmaşık bir adamın yaşamının samimi bir şekilde anlatılması olarak’ da görüyor.

11 Ekim’de Simon & Schuster’dan çıkacak kitap ‘sesli’ olarak da yayımlanacak.