Yeni akım: Boşanma partisi

Çin’de boşanma oranı arttıkça, ayrılıklara karşı tutumlar da değişiyor. Genç kadınlar artık evliliklerinin bitişini kutlamak için partiler düzenliyor.

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Kadınlar boşanmak istiyor

The Guardian‘ın haberine göre Çin’de boşanma oranı 2000’de yüzde 0,96 iken 2020’de yüzde 3,10’a yükseldi. Aynı zamanda evlilik oranı da 2000’de yüzde 6,7 iken 2020’de yüzde 5,8’e düştü. Son verilere göre 2016 ve 2017 yıllarında boşanma davalarındaki davacıların yüzde 73’ünden fazlası kadın. Kaydedilen 1,4 milyondan fazla boşanma davasının yüzde 77,5’inde birincil neden duygusal anlaşmazlık. Aile içi şiddet ise yüzde 14,9.

Boşanmaya ilişkin görüşlerdeki değişimler de önemli düzeyde. Tarihsel olarak, Çin’de kadınların boşanma davalarında erkekler baskındı. Boşanmak genellikle kadının itibarına zarar veriyordu. Bu durum 1980’de boşanmanın kolaylaştırılması ve ‘karşılıklı sevginin azalması’nın resmi bir neden olarak kabul edilmesiyle değişmeye başladı.

Şanghay Sosyal Bilimler Akademisi’nde araştırmacı ve toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti Yaya Çen’e göre boşanma partileri Çin’de değişen tutumların bir göstergesi: “Toplum bir bütün olarak boşanmayı daha kabullenir hale geldi. Bu da kısmen bekar, evli olmayan kadınların sayısındaki artış ve kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalıklarının uyanmasıyla ilgili.”

Ancak Çin, demografik bir kriz ve yaşlanan nüfusla karşı karşıya. Bu yüzden hükümet daha fazla evlilikle aileyi teşvik etmeye ve boşanma oranını azaltmaya çalışıyor.

Buna karşılık ‘boşanma partileri’nin önü alınamıyor.

‘Bilsem, çok daha önce boşanırdım!‘

Çinli video paylaşım uygulaması Xiaohongshu’da ‘Sushi’ adıyla paylaşımlarda bulunan kadın, dört yıllık evliliğini yeni bitirmiş.

Boşanmayı utanç ya da başarısızlıkla bir tutan toplumsal kalıplardan sıyrılarak kadın arkadaşlarıyla birlikte bir parti düzenlemeye karar veren Sushi, ‘evlenmeden önceki hayatına geri dönüşü’nü onurlandırmak için kocasıyla tanışmadan önceki favori siyah elbisesini giymiş.

Kutlama bir bekarlığa veda partisi gibi görünse de duvara ‘Hayat büyük bir sahne, cesur ol ve uç!’ yazılı büyük kırmızı bir pankart asılmış. Arkadaşları onu konfeti yağmuruna tutmuş ve sanki bir zaferi kutlar gibi çiçek demetleri vermiş.

“Boşanmanın bu kadar iyi geleceğini bilseydim, çok daha önce boşanırdım!” diyen Sushi’nin boşanma partisi videosuna ‘Yeniden doğuşun kutlu olsun!’ ve ‘Tebrikler!’ gibi yorumlar yağmış.

‘Wushuang’ adıyla paylaşım yapan 35 yaşındaki bir başka Çinli moda bloggerı da haziran ayında boşanma partisi düzenlemiş, hayatındaki bu yeni başlangıca tanıklık etmeleri için ailesini ve bazı arkadaşlarını davet etmiş.