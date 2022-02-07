‘Yenebilir’ sanat: Malzemeler sebze püresi, meyve ve tost ekmeği

‘Yenebilir eserler‘ini Instagram’da tanıtan Çinli sanatçı yoğun ilgi görüyor.

Fotoğraflar: Instagram

‘Jiangcaicai‘ adıyla açtığı hesabın ‘sanatı sayesinde’ 29 bin 700 takipçisi var. Birbirinden güzel, renkli eserlerini paylaştıkça her gün yeni takipçiler ediniyor.

Çinli sanatçının malzemeleri tost ekmeği, püre haline getirilmiş sebze ve meyveler. Tost ekmeği dilimlerini, tatlı patates püresinden yaptığı çiçeklerle, avokado veya bezelye püresinden yapılmış dallarla, ağaçlarla ve türlü renklerdeki başka meyve ve sebzelerin ezilmiş haline form vererek süslüyor.

Ağırlıklı olarak patatesten yararlanan sanatçı, farklı renk ve türlerdeki çiçeklerin yanı sıra hayvan figürleriyle ‘sanatını konuşturuyor.’ Kimi zaman çiçeğin yakınına bir uğurböceği iliştiriyor.

Kimi zaman da özenle yaptığı çiçeğin yaprağına kelebek konduruyor.

Bazen de insan yüzleri resmediyor. Sıklıkla da çiçekle hayvanı buluşturuyor.

Tost ekmeğinin üzerine flamingo bile konduran sanatçı bazı paylaşımlarında küçük kızı için renkli ve keyifli bir kahvaltı hazırladığından bahsetse de fotoğraflar gören herkesin içini açıyor.

Paylaşımlarının altına binlerce yorum gelen sanatçı bazı tasarımlarını yaparken çektiği videoları da paylaşıyor.

Herkesin dilimlerin birbirinden güzel olduğu dışında hemfikir olduğu bir şey daha var: “İnsan yemeye kıyamaz.”